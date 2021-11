Detingut un jove per cremar un vehicle de la Guàrdia Urbana durant els macrobotellots de la Mercè

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 25 anys que presumptament va cremar un vehicle de la Guàrdia Urbana de Barcelonade la Mercè al voltant de la plaça Espanya. L'home va ser arrestat aquest dijous a Lloret de Mar i se l'acusa dels delictes de desordres públics i danys.Els fets van tenir lloc cap a les 3.30 hores del 25 de setembre entre l'avinguda Maria Cristina i el carrer Rius i Taulet, on agents de la Guàrdia Urbana van estacionar un vehicle no logotipat quan anaven a atendre una emergència provocada durant el botellot. Al costat hi havia altres vehicles logotipats. Diverses persones van causar danys en els cotxes i, en concret, al detingut se li atribueix la crema del vehicle. El jove passarà a disposició judicial aquest dissabte.la matinada del dissabte 25 de setembre. Del total, 19 persones eren menors d'edat i han passat a mans de la Fiscalia de Menors. Dels altres 47, aquest dilluns han passat a disposició judicial 19 persones, i almenys 12 han sortit en llibertat provisional, en una causa oberta, entre d'altres, pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i danys.Aquella nit va estar marcada per un macrobotellot a la plaça Espanya de Barcelona que va. Va haver-hi aldarulls, destrosses, una vintena de detinguts i tretze ferits, i també s'està investigant la denúncia d'una agressió sexual. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ser molt crítica amb els fets i els Mossos i la Guàrdia Urbana van haver de reforçar els operatius.