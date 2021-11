El PSC votarà en contra del decret de renovables del Govern

El PSC ha anunciat que la setmana que vedel. La portaveu socialista,, ha lamentat que s'hagi elaborat en base a les, un partit que. També ha explicat que demanaran que es tramiti com a projecte de llei per modificar aspectes del decret. "Cal avançar deu vegades més que la proposta que tenim sobre la taula per complir els objectius fixats pels anys 2030 i 2050", ha assegurat.Elarribarà al Parlament la setmana que ve i no només compta amb l'oposició dels socialistes, sinó que també els anticapitalistes l'han criticat per considerar-lo insuficient. El Govern ja fa setmanes que explora la via d'aprovar-lo amb els. El decret inclou l'objectiu de descarbonitzar Catalunya l'any 2050 i de tancar les nuclears al 2040. El presidents'ha compromès a una reducció del 55% de les emissions de carboni en nou anys.Els socialistes també han lamentat que el Govern segueixia l'hora d'"a través de la creació de la comissió d'estudi del model policial., ha lamentat el diputat i exconseller d'Interior, que ha assenyalat que no s'hagi tramitat en el darrer any cap expedient d'agents perjudicats en l'exercici de la seva feina a manifestacions.Sobre la sentència del Suprem que obliga les escoles a impartir el 25% de les assignatures en castellà, Romero ha defensat que lesi que cal fer-ho al mateix temps que es manté el"El català ha de ser la llengua vehicular, i hi ha una garantia que s’ha de complir: quan surten de l’educació obligatòria els alumnes han de tenir competència en les dues llengües", ha assenyalat, i ha afeblit que això es compleix.Romero ha explicat que no van anar dimecres a la reunió convocada per Aragonès per blindar el català a l'escola perquè no van convidar tots els grups. Sobre la proposta del president de convocar el, els socialistes han reclamat que es convoqui a tots els grups parlamentaris, tot i que ha recordat el veto a Vox que han consensuat al Parlament.Romero també ha anunciat que la setmana que ve convocaran els grups majoritaris de la cambra per avançar en la. "Agafem el gua llançat per la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, que en comissió ha explicat que porta sis anys amb el càrrec caducat", ha assegurat la dirigent socialista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor