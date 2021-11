La sisena onada deixa més de 100 nous ingressats per Covid en una setmana

CONTAGIS 1.032.652 (+1.902) INGRESSATS 595 (+26) UCI 131 (+3) DEFUNCIONS 24.107 (+7) Rt 1,36 (-0,01) REBROT EPG 248

(+5) VACUNACIÓ DOSI 1 6.034.652 (+4.914) DOSI 2 5.225.860 (+8.714) Actualització: 26/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.034.652 (+4.914) 85,5 (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.940.414 (+4.432) 84% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 44.315 (+17.672) Actualització: 26/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.405.676 (+918) REBUIG A LA VACUNA 105.265 (+54) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.270.309 Dosis Moderna/Lonza: 1.448.442 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.325 Dosis Janssen: 348.126 Actualització: 23/11/2021

Lade la Covid-19 ja s'ha instal·lat a Catalunya. La situació alscomença a preocupar: en l'última setmana, elshospitalaris han augmentat en més de 100, passant de 484 pacients el dissabte 20 de novembre als actuals 595, alhora que lesja acumulen(+3 que aquest dijous). El nombre detambé creix, i aquest divendres Salut en declara 1.902, que eleven el total des de l'inici de la pandèmia a 1.032.652.El 5,26% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, per sobre del llindar que l'Organització Mundial de la Salut considera crític. En les últimes 24 hores s'han registrat, que situen en 24.107 les persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia.Laa catorze dies puja de 170,27 a 187,31 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 102,17 a 110,77 / 100.000 habitants. Elpuja vint punts, fins als 248, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,36 (cada 100 persones en contagien 136).Per intentar frenar el "creixement preocupant" a les portes de les festes de Nadal, el Govern ha acordat ampliar l'ús del passaport Covid a més àmbits. Des d'aquest divendres ja és necessari per accedir als espais de restauració, gimnasos i residències de la gent gran, a més de l'oci nocturn. És una mesura que ja haen les últimes 24 hores s'han administrat 4.914 primeres dosis i 8.714 segones punxades. Així, un 84% de la població diana, majors de 12 anys, ja ha completat la pauta de vacunació.​​

