La policia espanyola posa el crit al cel per l'aturada de les reformes a la Via Laietana

Sectors de la policia espanyola, que bloqueja la reforma de la comissaria de la Via Laietana. Bona part dels agents destinats a Barcelona han assegurat a El Mundo que consideren que la intenció de l'executiu espanyol és "expulsar-los" del territori. Una consideració que el Ministeri de l'Interior ja es va afanyar a negar poc després de la publicació de les primeres queixes per part del cos de seguretat policial.És més, des del rotatiu espanyol afirmen que fonts d'Interior els han assegurat que no es desviaran els dos milions d'euros previstos per a la reforma de l'edifici de la capital catalana. La intenció, expliquen, és mantenir les partides de vuit milions d'euros anuals però repartir-les "en altres infraestructures de Catalunya". "Preparen la nostra expulsió. Ens anomenen forces d'ocupació", ha dit un portaveu deal rotatiu madrileny.Diversos sindicats de la policia espanyola ja van esclatar contra el govern espanyol aquest dimarts i van demanar explicacions després del pacte entre ERC i PSOE per donar suport als pressupostos generals de l'Estat., que vol que es converteixi en un espai de memòria històrica per les tortures realitzades durant el franquisme.En aquest sentit, les organitzacions policials han mostrat el seu nerviosisme durant tota la setmana perquè consideren que l'acord entre republicans i socialistes "és l'avantsala per traslladar-los".per a les obres de la Jefatura Superior de Barcelona. Les obres haurien de començar el 2022 i acabar el 2025 i per cada any de treballs hi ha prevista una despesa de més de dos milions.

