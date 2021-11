La felicitat del president

Roda de premsa amb, encarregats de recuperar un projecte tan emblemàtic com el Diari de Barcelona, una capçalera històrica que ara serveix per formar futurs periodistes. Elrespon preguntes que versen sobre l'actualitat. Defensa els beneficis de l'acord pels, planteja propostes endesprés de la resolució del Suprem contra el model d'immersió lingüística i fa una crida a la responsabilitat davant l', que manté l'alerta pels indicadors de la pandèmia. Els estudiants pregunten i repregunten. Volen saber com es garantiran les quotes a lai com han quedat les relacions amb la CUP després dels fets de l'última setmana. La roda de premsa s'esgota. I pren la paraula l'última alumna amb torn assignat. "". Remor de fons a la sala. Somriures.El president obre el micròfon: "Em sento molt honorat d'exercir la tasca de president del país". Aragonès és. Li costa expressar sentiments en públic. Desplega discurs, sense detalls personals. El president insinua que, tot i haver-ho passat malament en els últims dies. "Les preocupacions i els moments pocs feliços es compensen quan podem ajudar els ciutadans", afegeix. Prefereix esquivar les misèries de les discussions amb Junts, la reunió privada amb el consellerdiumenge a Palau o el malestar que li va causar la roda de premsa de Jordi Sànchez . Tampoc verbalitza la decepció amb la CUP.Aragonès desplega missatge. Pregunten els futurs periodistes, però des de l'última fila de l'auditori del campus del Poblenou escolta la premsa. Parla de les, cita els recursos destinats a lai la, i insisteix en la rellevància de la. "Estic servint als meus conciutadans", recalca per completar la resposta. "I tinc la sort de disposar d'un molt bon equip", insisteix.El president no abaixa la guàrdia, però està més relaxat que en actes més formals.i decideix fer un off amb els alumnes quan acaba l'acte, en el qual ha fet petits anuncis, com la voluntat de convocar a principis d'any el Pacte Nacional per la Llengua i "amb la majoria parlamentària d'ERC, Junts i el PSC per "posar al dia". Els estudiants fan rotllana, com si l'auditori de la UPF fos el passadís del Parlament o la sala de premsa del Palau de la Generalitat. La Bima, estudiant de tercer curs, pregunta a. Vol saber a què es pot dedicar un expresident tan jove, per molt que vulgui repetir mandat. I la resposta és clara:iniciat a la Universitat de Barcelona (UB) -té a mitges una tesi sobre les polítiques econòmiques de la Mancomunitat- i, potser, dedicar-se a la docència en el futur.Se succeeixen les preguntes sobre els-Aragonès defensa el camí de la consulta i els requisits de respecte al territori que sempre ha verbalitzat en públic- i també sobre elsobre les disputes internes. Ha de ser el director de comunicació del president,, qui posi límit temporal a la conversa. El president té pressa, però no ha mirat el rellotge en cap moment. Ha tastat un dels pocs moments de felicitat de la setmana. I l'ha degustat, perquè ladels presidents acostuma a ser

