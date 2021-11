Nerviosisme a Europa per la nova variant sud-africana de la Covid

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

i el món sencer,per ladetectada aquesta setmana a. La Unió Europea ja ha anunciat la intenció d'des de la regió del sud d'Àfrica, tal com ha anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, mitjançant el seu compte de Twitter aquest divendres.de la variant ha estat tanque, per ara, encara no s'ha batejat amb un nom grec, tal com ha passat amb les anteriors. Així, el govern sud-africà parla de l'existència de la. La perillositat d'aquesta nova variant del virus és que té una "constel·lació molt inusual" deque sónperquè podrien ajudar el virus ai fer-lo, segons expliquen els científics sud-africans.Tot i que molta mutació no vol dir més perill immediat, és important tenir en compte que aquest virus ésel que va sortir de Wuhan a finals del 2019. Així, lesque es van dissenyar amb la soca original podenper combatre'l.Ja hi ha dos països que han anunciat restriccions des de diversos països del sud d'Àfrica: elprocedents de Sud-àfrica, Namíbia, Lesoto, Botswana, Eswutini i Zimbàbue.Leshan obert la sessió d'aquest divendres ambvora el 4% després de detectar-se la nova variant. L'ha iniciat la sessió amb una davallada del 3,6% i s'ha situat per sota els 8.500 punts, una situació que no es donava des del juliol passat. Tots els valors del selectiu espanyol han obert en vermell, sent les companyies vinculades al sector turístic les més afectades. El descens més gran el protagonitza el grup IAG, amb una caiguda del 9,82%, seguit de Melià Hotels (-9%) i Aena (-8,98%). També destaquen les caigudes en grups vinculats a l'energia, a la construcció i al sector bancari com el Sabadell (-7,1%), Repsol (-6,9%) i Arcelormittal (-6,9%).​​

