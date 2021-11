«Diamants», la primera cançó del nou disc d'Els Catarres

publiquen aquest divendres "", la primeradesprés de tres anys de silenci discogràfic. La paraula, a més, es convertirà també en el títol del seu, el cinquè de la carrera, que veurà la llum a la primavera i que el grup d'Aiguafreda estrenaràelLa cançó "Diamants" incloui atmosferes creades juntament amb la producció de David Rossell i les mescles de Roger Bosch. El resultat és unaamb una melodia i una tornada coral on destaca laharmonitzada amb la veu principal.La cançó va néixer durant eld’una petita llavor musical d. La lletra va anar evolucionant amb les aportacions dels tres Catarres, que van aportar textos i idees, com el fragment recitat de, escrit el dia que va néixer la seva filla.El clip de "Diamants" és obra del realitzador valencià Pau Berga i de la productora també valenciana, Crema. L’obra recrea unrepresentat amb el color, que conviu amb momentscarregats de. Com a la cançó, les imatges evoquen un món de colors, d’emocions i altres moments que tenen molt valor, però que no són materials.Aquesta no és l'única novetat del grup català, ja que el 21 d'octubre va sortir a la venda el llibre, que ha elaborat el periodistaper celebrar els deu anys de carrera musical.​​​

