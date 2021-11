Hollywood arriba a Manresa: rodatge amb una estrella internacional

En els últims anys, la feina deha portat a la ciutat un bon grapat de rodatges de prestigi, tant de sèries com de pel·lícules estatals i anuncis, tant per a plataformes com per a la gran pantalla. De fet, aquest 2021,que han arribat directament dels permisos de produccions cinematogràfiques rodades a la ciutat.Mai, però, un rodatge havia tingut el prestigi com el que aquest dijous ha protagonitzat la gravació d'unes seqüències a l'interior i al voltant del, transformat en, a la confluència de la muralla de Sant Francesc i el carrer Jaume I.(La Llista de Schindler) i el director(The Crying Game,com a guionista), entre altres, han convertit Manresa en eldurant aquest dijous pel rodatge de Marlowe, una adaptació de la popular pel·lícula Marlowe, detectiu molt privat, de 1969, que compta amb un repartiment que també inclou, tot i que no han estat en el rodatge de Manresa.El rodatge de Marlowe ha fet tallar al trànsit i al pas de vianants la muralla de Sant Francesc i el carrer Jaume I, i ha acumulatal voltant de la gravació, que no s'han volgut deixar perdre veure els seus ídols de la pantalla gran.Uns 170 treballadors, entre la producció i els actors, han fet nit aquest dimecres a l', instal·lats en unes luxoses Motor House que han necessitat la Policia Local per entrar al pati de l'equipament municipal. Aquest dijous, l'Anònima també bullia d'activitat, ja que ha acollit la zona de maquillatge, vestuari i utillatge de la pel·lícula.El rodatge de Marlowe, cinema independent (Liam Neeson també n'és productor) amb actors de Hollywood també es rodarà a Sant Cugat del Vallès i S'Agaró.

