Final rodó el que ha buscatper la seva carrera. El jugador català tornarà al, que milita a la Lliga Leb Or, la segona màxima categoria del bàsquet espanyol, i que es dona la circumstància que ell mateix presideix. El retorn a l'equip gironí -ja hi va jugar de 2006 a 2008- l'ha comunicat el mateix Gasol aquest dijous, afirmant que espera poder debutar el pròxim 3 de desembre.Gasol, amb 36 anys, torna a Catalunya després de 13 anys d'una gran carrera als. Després de passar pel Barça i pel Girona, Marc va emular Pau arribat a l'de la mà dels, on hi va passar 11 anys sent un dels líders de l'equip. Posteriorment, va passar pels-on va guanyar el somiat anell- iAmb la, de la qual es va retirar aquest estiu després dels Jocs Olímpics de Tòquio, també ha guanyat dos ors al(2006, 2019) i dos ors a l'(2009, 2011), a més d'una medalla de plata i dues de bronze. També ha guanyat dues medalles de plata alsde Pequín 2008 i Londres 2012.​​​

