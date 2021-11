Madrid contracta una empresa per matar les cotorres del carrer a trets

🔴 URGE DIFUSIÓN

¿Así es como controla @MADRID a las cotorras? ¿Esta es la gestión que defiendes, @bcarabante? Os hemos presentado un método ético, no lesivo, efectivo y más barato y ¡habéis elegido matarlas a tiros!

ES UNA VERGÜENZA.

No pararemos hasta detener esta masacre. pic.twitter.com/cLVVoMk3cu — PACMA (@PartidoPACMA) November 25, 2021

ha tirat pel dret per reduir la població de. Alguns veïns de la ciutat han vist com individus es passejaven per parcsals animals. Dos d'ells han estat enxampats per una dona que els ha gravat al parc de la Fuente del Berro, al barri de Salamanca.En les imatges, es veu com els caçadors van recollint i guardant ocells sense vida de terra. Tot i que l'Ajuntament havia promès controlar la població de cotorres amb un, sembla que finalment ha optat per un mètode més dràstic. De fet, el mateix consistori ha posat cartells a l'entrada del parc advertint que estaria tancat durant tres hores aquest dijous per "".Segons detalla el diari El País, l'Ajuntament ha confirmat que la pràctica forma part d'un pla "per a situacions excepcionals" i que està autoritzada per la Comunitat de Madrid. La cacera de cotorres ha indignat el sector animalista, il'ha catalogat de "vergonya". El partit ha anunciat a les xarxes socials que havia presentat un sistema "ètic, no lesiu, efectiu i més barat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor