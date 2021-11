RNE es disculpa per les burles sobre el català a Netflix

Per qui no hagi vist el vídeo (que han eliminat):pic.twitter.com/T09ipER8aV — Senhor Bigodudo da Braga (@Sr_Bigotis) November 25, 2021

📌Ante las quejas recibidas por un comentario en la sección #PocaBroma, aquí las aclaraciones por nuestra parte👇 pic.twitter.com/d4TJklZgsW — Tarde lo que Tarde (@TardeLoQueTarde) November 25, 2021

(RNE) ha hagut de demanar "s" per les burles sobre el català a. En una secció del programa Tarde lo que Tarde d'aquest dimecres, diversos col·laboradors van fer comentaris molt criticats a les xarxes socials, en ser interpretats com una falta de respecte cap a la llengua catalana."Ara Stranger Things es dirà '' o a El Juego del Calamar li diran '', ironitzava una col·laboradora, a la vegada que un altre li responia que a Catalunya li diuen ", que consisteix a menjar-se un calçot sense tacar-se". Posteriorment, un altre dels presents diu que "quan dius a Catalunya Bola de Dragón ningú sap de què es parla", assegurant que només es coneix com a "".Davant del rebombori generat a les, només un dia després, aquest dijous, el programa s'ha disculpat aprofitant el missatge d'un lector que demanava aquesta rectificació. "Va ser un comentari desafortunat emmarcat en un context d'humor; ens disculpem públicament perquè no era l'objectiu ferir la sensibilitat", ha explicat la presentadora del programa,, afirmant també: "No compartim cap opinió que generi fòbia cap a les llengües d'aquest país".La polèmica fins i tot ha arribat fins al. "Hem sentit tertúlies a la ràdio pública espanyola rient-se de l'ús del català, i riure's dels dèbils no és transformador, l'humor transformador és cap a dalt", ha criticat(CUP), i ha lamentat que la presidenta de la cambra,, la tallés quan parlava en català "i, en canvi, no talla al representant de Vox dient coses racistes". I ha acabat: "Fer humor contra el poder és cap a dalt, no cap a baix. Si fan humor cap avall, el que fan és apuntalar el poder".​​

