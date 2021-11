La hisenda catalana perd Joan Iglesias

Ha mort(Barcelona, 1965), doctor en Dret, especialista en règim tributari i el nom del qual ha quedat vinculat al projecte d'una. Inspector de l'Agència Tributària espanyola, el presidentel va fitxar l'any 2012 perquè fos el director del Programa per a la definició d'un nou model d'Administració Tributària de Catalunya, considerada una estructura d'Estat essencial en el sobiranisme. Com a professional de gran prestigi, reconegut en quasi tots els sectors, va ser el grande la posada en marxa d'una hisenda pròpia, en el context del procés sobiranista.Poc després de la sortida d'Artur Mas de la presidència, però, va abandonar l'administració catalana i va tornar a l'Amb el canvi a la presidència de la Generalitat, l'àmbit d'hisenda va passar a dependre del nou vicepresident i conseller d'Economia,Però el seu retorn com a inspector d'hisenda espanyol va ser una etapa molt breu. Molt aviat, va ser fitxat pel despatx, fins que l'any 2019 el bufetel va cridar perquè dirigís el seu departament de. Curiosament, l'encarregat de defensar davant els tribunals els clients amb problemes amb la hisenda espanyola.Va serde Dret Tributari a la Facultat de Dret de la UAB i en diverses institucions acadèmiques. Té una bibliografia important sobre tributs i temes hisendístics. Un dels seus llibres es titula, on hi explicava com podria ser una agència de tributs pròpia. Sempre explicava que Catalunya ja disposava d'hisenda, però que el que no tenia era sobirania fiscal.

