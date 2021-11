El govern espanyol avisa que la sentència sobre el castellà a les aules és de «compliment obligat»

La ministra d', ha afirmat aquest dijous que la sentència del(TSJC) avalada pel Suprem que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà a Catalunya . "Sobre aquesta qüestió, saben que donaré totes les explicacions que em sol·licitin a aquesta cambra, però l'únic que els puc avançar és que davant una sentència ferma no hi té cabuda el debat: és d'obligat compliment per part de qualsevol administració pública, i sigui la Generalitat o qualsevol ciutadà estem obligats al compliment de sentències fermes", ha remarcat Alegría dos dies després de la decisió judicial.Ho ha fet a preguntes de la premsa als passadissos del, quan se li ha plantejat si el seu Ministeri farà complir la sentència o si, com apuntava aquest dimecres el seu equip i diversos ministres del govern espanyol, entén que l'impuls de la sentència ha de quedar a mans del TSJC. El conseller d'Educació, va assegurar aquest dimecres que tenia la "garantia" que la Moncloa no executaria la sentència.Aquest dimecres el líder del PP,, va advertir el govern espanyol que té "l'obligació" de defensar el compliment de la sentència del TSJC, i "si no estarà prevaricant". Casado també va oferir al govern espanyol els seus senadors per aplicar "un 155 en l'àmbit educatiu" a Catalunya

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor