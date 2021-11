El Govern allarga fins al 2024 l'externalització del 112 malgrat l'acord amb els comuns

Caramel per a la CUP i comuns

El Govern va oferir a la CUP, durant la, analitzar la, una mesura que s'ha segellat en l'acord tancat amb els. En paral·lel, però, l'executiu ha aprovat, com a mínim, fins al març del 2024 amb una nova contractació ara en procés i que no es preveu esmenar. Previsiblement, per tant, la gestió directa d'aquest servei no seria una realitat fins d'aquí a quasi dos anys i mig, i en funció del que conclogui l'estudi promès.Fonts del Departament d'Interior matisen que, si s'acaba concloent que la gestió directa del 112 és la millor opció i que la internalització és viable en un termini inferior de temps,, malgrat que seria a costa d'una indemnització a l'empresa adjudicatària. El Govern, en tot cas, no es planteja modificar la previsió i oferir una concessió de menys de dos anys per permetre més marge de maniobra, i recorda que una eventual internalització "té certa complexitat i no es pot fer d'un dia per l'altre i, mentre s'analitza aquesta opció, cal seguir prestant el servei".En concret, l'acord pressupostari passa per la inclusió, en la llei d'acompanyament, d'un article que estableixi la posada en marxa d’un programa del Departament d'Interior que ha dedel model de gestió del 112 que doni pas a la presa de decisió sobre el model de gestió d'aquest servei d'acord amb les conclusions que se'n derivin, incloent-hi una eventual internalització".L'entesa, per tant, no pressuposa d'antuvi la internalització del servei, com tampoc en marca un calendari, com-telèfon d'atenció de salut-, per al qual el compromís és traçar un full de ruta per internalitzar-lo que inclogui l'avaluació de l'impacte que tindria i una previsió del calendari, dotació pressupostària i mecanisme legal per assumir-ne la gestió directa. Una tasca que hauria d'estar llesta abans de la finalització de la concessió actual.Els treballadors del 112 estan enper reclamar millores laborals i la internalització del servei. El conflicte va esclatar arran dels incompliments de l'anterior empresa concessionària del servei,, que en alguns períodes va trigar a pagar nòmines i que el maig passat va entrar en fallida. Arran d'aquell fet, el Govern va adjudicar la tasca aamb un contracte d'emergència que havia de ser de transició i al qual la nova licitació ha de posar punt i final. Els més de 200 empleats dels centres de la Zona Franca de l'Hospitalet de Llobregat i de Reus, però, han mantingut la protesta i les reivindicacions.El consell rector del 112 va aprovar el 19 d'octubre la convocatòria del concurs del servei d'atenció i gestió de trucades d'emergències per al període de 2022 a 2024, amb una, per acabar amb la provisionalitat actual. Nou dies més tard, el Departament d'Interior va comunicar al comitè de vaga de l'empresa que n'estudiarien la internalització, una anàlisi en què comptaria amb la seva implicació i que va ser motiu de celebració per als treballadors.El conseller d'Interior,, va ratificar el compromís el 3 de novembre al ple del Parlament, on es va referir a aquest estudi per a la possible internalització. Al mateix temps, però, anunciava un nou contracte per a la gestió del servei que inclouria millores per als treballadors, com un, un servei de suport psicològic al personal d'atenció de les trucades i una clàusula de penalització a l'empresa adjudicatària, en cas que les nòmines patissin retards.Malgrat aquest anunci públic, l'eventual internalització -sempre en forma d'estudi sense calendari- va formar part de l'últim paquet d'ofertes que el Govern va fer arribar a la CUP l'11 de novembre per intentar -infructuosament- convèncer-la de facilitar l'aprovació dels comptes i, de nou, ha format part del llistat d'acords amb els comuns, les converses amb els quals van començar el 17. Entremig, però, el Govern va aprovar al consell executiu del 16 de novembre l'la gestió externa del 112 entre l'abril del 2022 i el març del 2024.El pressupost per a aquest servei és de-quantitat que s'eleva als 18,6 milions si es té en compte l'IVA-, una xifra força més elevada que els 8,7 milions de l'adjudicació del 2017 i els 10,9 milions del 2019. Expliquen aquest increment l'increment salarial del 9% per als seus treballadors, però també la previsió d'increment en el número de trucades o la integració de trucades de la Guàrdia Urbana de Barcelona o dels Bombers de la ciutat, la qual es va materialitzar el gener d'aquest any.

