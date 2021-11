Un jutge de Sabadell descarta investigar nous sospitosos per la mort d'Helena Jubany

Unha descartat investigar tres nous sospitosos per la mort de la bibliotecària, com va demanar dimarts la família de la noia. El cas prescriu el 22 de febrer de l'any vinent i, per tant, si no hi ha nous investigats o indicis sobre el crim, l'assassinat quedarà impune.La investigació, com va dir l'advocatdimarts, està en temps de descompte. Salellas, que representa la família, havia demanat incorporar tres nous sospitosos, dos d'ells de l'entorn de la Unió Excursionista de Sabadell, i l'usuari que assetjava la jove en xats d'Internet.La família també havia sol·licitat un grup mixt d'investigació deper impulsar el cas, petició que el magistrat també ha rebutjat, considerant que el cos espanyol ha de seguir desenvolupant les seves funcions de policia judicial.La defensa també ha recorregut al T(TC) la interlocutòria de la secció tercera de l'Audiència de Barcelona que acceptava el recurs presentat per l'aleshores investigati ha avisat que arribarà "fins a qualsevol instància possible". LLa família ha denunciat el paper "nefast" que ha tingut la policia des de la reobertura i ha denunciat la manca de "sensibilitat" de l'Audiència de Barcelona que va desestimar la reobertura.

