L'EMA aprova la vacuna de Pfizer en nens de 5 a 11 anys

. Després d'una reunió aquest dijous, els científics experts de l'agència han validat els estudis clínics realitzats amb uns 2.000 nens que indiquen una efectivitat i la seguretat del vaccí per als menors comparable a la dels adults. L'EMA avala les dues injeccions que s'hauran de posar en un espai de temps de tres setmanes, com en la resta dels vacunats amb Pfizer.La dosi serà menor de la que es fa servir per als majors de 12 anys: u. És elque rep l'autorització del regulador de la Unió Europea per a aquesta franja d'edat. A finals de maig, l'EMA va aprovar l'ús de Pfizer-BioNTech en adolescents d'entre 12 i 15 anys.sobre els efectes de la vacuna contra la covid-19 en nens d'entre 5 i 11 anys.. Dels 1.305 nens que van rebre la vacuna, tres van desenvolupar covid-19, mentre que dels 663 que van rebre un placebo 16 van experimentar símptomes pel virus. Els efectes secundaris més comuns són similars als detectats en els majors de 12 anys i els adults: dolor al lloc de la injecció, cansament, mal de cap, dolor muscular i calfreds.​​

