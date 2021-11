Mor un jugador professional d'e-sports de 23 anys per Covid-19

Danas se opraštamo od Yoppe.



Pavle "Yoppa" Kostić je preminuo juče, 23. novembra od komplikacija koje su nastale kao posledica korona virusa.



Počivaj u miru, legendo!https://t.co/33o8Qn3Y3p — Esports Balkan League (@FortunaEsports) November 24, 2021

De parte de todo el equipo de LVP queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Pavle "Yoppa" Kostić.



Descansa en paz, amigo. Te echaremos de menos. ♥️ pic.twitter.com/lVcIZFnqGq — LVP (@LVPes) November 24, 2021

Yoppa descansa en paz. Siempre recordaré a la afición gritar tu nombre en el escenario de la Final Cup.



Te echaremos de menos amigo. Día muy triste para los esports... https://t.co/AHQjK8Uqbn pic.twitter.com/9BcfvLHhEL — Joaquín Estevan - Escaparrac (@joaquinestevan) November 24, 2021

Commoció al món dels eEl jove jugador serbi del videojoc competitiu més famós del planeta, YEl compte oficial de la lliga balcànica d'e-sports va notificar ahir a la tarda la mort del jugador, Pavle "Yoppa" Kostić, després de dies ingressat a l'hospital per coronavirus.Considerat una llegenda en el videojoc del LoL a nivell europeu, Kostić va aconseguir els dos títols principals de l'estat espanyol en aquesta categoria:. Molts dels seus anteriors companys i els seus rivals han volgut recordar la seva figura i acomiadar-se del toplaner, a qui han reconegut "com un gran professional i un gran company d'equip".Moltes de les actuals estrelles de la màxima competició europea han mostrat el seu dolor i han enviat les seves condolences a la família del serbi. Entre ells, propietari de G2, o jugadors d'alt nivell europeu com. Diversos aficionats han volgut recordar algunes de les millors jugades de Yoppaen la seva etapa a la LVP.​​​

