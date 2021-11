Onze agents dels Mossos exerciran d'acusació al judici per la investidura fallida de Puigdemont

Caos aquest matí a l', on havia de començar elcontra set activistes per les protestes delamb motiu de la investidura fallida de. La Generalitat ha confirmat, a les qüestions prèvies, qudesprés de l'ordre delde retirar-se d'aquells procediments en què no hi hagués lesions acreditades o no se'n pogués determinar l'autor. Davant això, onze dels dotze mossos afectats han reclamat exercir d'i la sala, després d'uns minuts de deliberació, ho ha autoritzat i ha suspès el judici perquè busquin advocat, malgrat l'oposició de les defenses.Els moviments delshan provocat indignació entre els advocats defensors, que hi veuen mala fe processal i vulneració de drets. "La Generalitat haurà de donar moltes explicacions. Ho han deixat tot empantanegat", denuncien fonts jurídiques, que insisteixen que en aquest moment processal no s'hauria d'haver permès als Mossos convertir-se en acusació en aquest moment processal. Tot plegat, assenyalen les mateixes fonts, evidencia que la Generalitat actua "d'ofici" i no en defensa dels Mossos, que no havien demanat en cap moment fins ara ser acusació particular.Hi ha un total de dotze agents delsafectats en aquesta causa, però només cinc van patir lesions. Els altres set, no. Malgrat això, fins a onze dels agents han volgut exercir d'acusació particular per delictes que no els afecten directament. Només el delicte de lesions afecta pròpiament l'agent, els delictes de desordres públics i atemptat a l'autoritat, no. El primer, afecta l'ordre públic; el segon, el principi d'autoritat. En cap cas afecta l'agent dels Mossos pròpiament. Per tot plegat, la defensa sosté que la sala no hauria d'haver permès ara que els agents es personin i també denuncien que la Generalitat ha actuat amb mala fe processal."Seguint el criteri de la Generalitat, s'haurien pogut retirar fa mesos però ho han volgut fer ara", denuncien les defenses. Els set activistes encausats s'enfronten a penes d'entre dos i tres anys de presó, i la suspensió del judici implica ara ajornar mesos la vista oral. Primer, la sala ha donat quinze dies naturals als agents perquè trobin advocat, després arriben les festes de Nadal i costarà que l'Audiència de Barcelona pugui assenyalar un judici tant llarg durant el. "S'estan vulnerant tots els drets", critiquen les defenses. Fa quasi tres anys que dura el procediment, cosa que afecta la vida dels encausats i les seva famílies, com apuntaven en aquest reportatge de NacióDigital A dia d'avui, la Generalitat analitza una trentena de causes on és part per decidir si es retira o no. La decisió de retirar-se de les causes contra activistes forma part de l'acord signat entrei laper a la investidura dei va lligada també al trasllat dels advocats d'Interior al gabinet jurídic central, que depèn de Presidència. Aquest moviments no satisfan, que pilota la defensa dels 7 activistes del 30 de gener, ni col·lectius de l'esquerra independentista, que consideren que la repressió contra els manifestants independentistes l'exerceixen ERC i

