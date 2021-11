Material nazi, armes i drogues: cop policial a la cúpula de «Boixos Nois»

Aquets de Nazis no tenen res.

Per Javier Sants el 25 de novembre de 2021 a les 10:30 0 0

Nazi o la tonteria que porten a sobre, un Nazi (Nacional Socialismo), eren gent freda i cualculadora, de fer experiments amb tot i per tot que avui en dia molts han seguit, passaven desaperçebuts i eren grups molt tancats, que no donaven a coneixe la seva ideologia, ara a qualsevol cosa per mania que faigui els hi diuen que ets com un Nazi, molts Nazis autentics es van refugia a l´Argentia, Xile, Paraguay, Uruguay, i no anaven de parafernalies i tatuatges, apart dels cientifics nazis que es van endur els Russos i els Amaricans, la famosa agua pesada, no es més que la bomba atomica, en que els americans la van fer efectiva a la guerra amb el Japó, parla de Nazis tant a Catalunya com a Espanya, es perla de res, els Nazis no es donen a coneixer, i es gent de molta pela i de poder.