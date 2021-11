Junts, a ERC: «Regalant l'estabilitat a Sánchez no hi haurà independència»

La sessió alper aprovar elses converteix en un nou ring de la batalla oberta entre, atrapats en les discrepàncies estratègiques tant a Catalunya com a Madrid. La portaveu dels postconvergents,, llançat un dard contra els republicans, que com va anunciar, tenen previst aprovar els comptes dedesprés d'haver arribat a un acord: "a Sánchezni futur lliure per al nostre país".Nogueras ha argumentat que la "és la que pren la iniciativa i no la que va a remolc ia l'esquena" que, segons la dirigent, dona el govern espanyol a ERC a canvi del seu sí. "Hemamb la punta dels dits a treure pit de que ens facin cas. La competició de qui s'emporta més copets a l'esquena a Madrid ens", ha insistit.La portaveu de Junts també ha emplaçat el PSOE a pujar al faristol i dir-li a tota la cambra queque grups de l'oposició van aprovar en una esmena als pressupostos que van deixar en minoria la coalició de la Moncloa. "O paga o peta el sistema. Expliquin queque li pertoquen a Catalunya. Aquesta és la fotografia que millor escriu la relació entre Catalunya i Espanya", ha plantejat.ERC va anunciar aquesta setmana un acord per aprovar els pressupostos de l'Estatde les produccions de les plataformes audiovisuals en llengües cooficials i altres qüestions com la jubilació dels Mossos als 60 anys o l'inici del

