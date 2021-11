El govern espanyol llança el bonus digital per transformar les pimes i autònoms

b i tan sols un 14% de les petites i mitjanes empreses té un pla de digitalització. Espanya és un dels països més endarrerits de la UE pel que fa a. Per respondre a aquest repte, elha elaborat un programa d'ajudes econòmiques per impulsar la digitalització de pimes i autònoms. La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,, ha presentat aquest dijous -en un acte conjunt a Barcelona i Madrid- el, un bonus dotat ambdels fons europeusLa primera convocatòria es farà abans que acabi l'any, estarà adreçada a, i estarà dotada ambd'euros. L'any vinent, s'ampliarà a empreses d'altres dimensions. "Es tracta d'un dels principals programes d'inversió del", ha assegurat la vicepresidenta, "un programa que no té precedents en el nostre país" i proporcionarà undigital perquè les empreses puguin adquirir instruments digitals en el mercat, des d'elaboració de webs a botigues de venda electrònica, cibersegufretat, gestió de clients o de proveïdors.Calviño, acompanyada per la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial,, ha definit el programa de digitalització com "unaper pujar-nos a la nova economia". Perquè "el futur s'escriu en digital". Ha afirmat que el kit digital va dirigit al que ha definit com a "cor de l'economia", el format per pimes i autònoms, que sónde l'estat espanyol i suposen quasi la meitat de l'ocupació. Un sector que ara ha d'invertir al màxim en estructures digitals.La transformació digital és una de les quatre potes estratègiques del Pla de Recuperació, junt amb l'aposta per l', lai la. Calviño ha assegurat que Espanya és el país "de la UE en l'execució del Pla de Recuperació i en el desplegament de les reformes que implica el Pla".

