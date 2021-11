L'aeroport del Prat tanca una de les pistes pel temporal: retards en gairebé 60 vols

durant tot el matí de dijous.una de les seves pistes –la que està situada més a prop del mar- arran del temporal que dificulta les tasques d'enlairament i aterratge dels avions. Els serveis d'emergència de la infraestructura aeroportuària intenten netejar i buidar d'aigua la pista afectada des de primera hora del matí. Ara per ara hi ha vols afectats fins al migdia. Diversos usuaris han mostrat a les xarxes socialsque ha afectat de manera severa l'aeroport:Des de primera hora del matí, la tempesta ha afectat la majoria dels vols que haurien d'haver sortit des de la pista afectada. Ahir mateix la infraestructura va patir un altre fenomen meteorològic per culpa del temporal: un tornado "es va passejar" per una de les pistes de l'aeroport, sense provocar grans desperfectes.Segons dades de la plataforma, prop d'una seixantena de vols han patit retards, que van dels 30 minuts fins a més d'una hora. Aena ha informat des del seu compte oficial a les xarxes socials que els passatgers han de consultar amb les seves aerolínies si els seus vols s'han vist modificats arran del temporal.