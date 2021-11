Els treballadors d'urgències de l'Hospital Taulí de Sabadell exploten per «esgotament»

Alguns dels cartells penjats a l'hospital. Foto: Cedida

Nova distribució horària

Demanda de Metges de Catalunya

, “plantilles al mínim, risc al màxim”,i “en aquest servei no podem garantir la seguretat del pacient”. Aquests són alguns delsque hi ha per diferents parts deque han penjat treballadorsper protestar per la situació que estan vivint. Hi ha ungeneralitzat del personal d'aquesta unitat, explica una treballadora."Fa més de cinc anys que hi ha saturació", assegura. I continua, "laha estat la". Segons diu, han suprimit la persona d'infermeria que hi ha de reforç i això obliga a fer, a més, els "utilitzen per cobrir descobertures" en altres àrees del centre, i això suposa "un", remata.Aquesta treballadora estima que a diari hi ha unes"i no donem a l'abast". A la vegada, reclama "més espai" per oferir un "tracte digne" als usuaris i no "deixar-los al mig dels passadissos".Precisament, sobre laassenyala que "no s'ha aprofitat" les èpoques en què el Frontal Gran Via no acollia pacients Covid per fer-hi intervencions, ja que, per exemple,, perquè "van obrir-ho". Unaque aquest dimecres, sota la pluja, s'ha traduït enal recinte hospitalari per exigir mesures.Unes condicions queha dut ai ha recordat que ve avisant-ho “des de fa temps la” a causa delde les urgències. El sindicat ha criticatdel personal d’aquest “servei essencial” i ha posat l’accent en un moment com l’actual, en què la incidència de la pandèmia està creixent També ha apuntat que els van “vendre que aquesta situació quedaria resolta” amb l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sabadell per a l’ampliació de les urgències i ha qualificat tot plegat “d’inacceptable”. Per això, ha exigit que es prenguinper resoldre-ho.La directora assistencial del Taulí, Rocío Cebrián, ha explicat que, des de fa una mica més d’un mes, hi ha, entre els professionals que s’hi han adherit, en la qual“i es pugui”. A més, s’ha ofert ampliar els contractes parcials a complets, unes mesures, tal com ha subratllat, perquè sigui més “atractiva” la feina i incorporació de noves persones.D’altra banda, Cebrián ha admès la, una problemàtica també d’àmbit català, ha puntualitzat, i que amb un personal “just” i en uncreix la pressió sobre elles, ja que “s’ha demanat fer més hores” per cobrir la demanda.Així mateix, s’ha mostrat optimista amb el “gran projecte” de l’Hospital Ernest Lluch , al límit de Ripollet, Montcada i Cerdanyola, ja que “ajudarà a disminuir l'estada” de pacients i oferirà “una hospitalització intermèdia”, al seu parer donarà resposta a un "dèficit" per a la població de referència.Lesdels professionals de l’hospital han arribat quan fa uns dies es va conèixer que Metges de Catalunya (MC) vacontra el centre per imposar guàrdies a 14 sanitaris de la Unitat de Cures Intensives (UCI) , un cop ja havien fet el màxim d’hores de la seva jornada laboral.[plantilacoronavirus]

