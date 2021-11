Els menors d'edat, en el punt de mira: augmenten un 64% les denúncies per violència masclista

Els Mossos d'Esquadra han detingut o denunciat 108 menors d'edat per violència masclista el 2021, un 63,6% més respecte al 2020 (66) i un 3,8% més respecte al 2019 (104). En general, les denúncies per violència de gènere augmenten, amb un total d'11.407, un 7,9% més que fa un any i un 2,7% que en fa dos. "El 2020 va estar marcat per la pandèmia i per moltes dificultats de les dones per denunciar. Van quedar invisibilitzades moltes situacions de violència i creiem que la tendència a l'alça significa una recuperació de la confiança a demanar ajuda a la policia", diu la cap de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment de la Víctima, la caporala Andrea Garcia, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.



