Unha mort aquest dijous després d'accidentar-se amb un turisme aquest dijous a. Els fets han passat pels volts de les cinc de la matinada.Per causes que s'estan investigant, els dos vehicles han topat en el quilòmetre 66 de. Com a conseqüència del xoc, el motorista ha perdut la vida.Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat dues dotacions dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home. La Policia Local de Salt també ha donat suport.L'accident ha generatde trànsit en sentit Barcelona. Aquest any, són 121 les persones que han mort en accident de trànsit en via interurbana a Catalunya.

