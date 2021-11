​La model brasilera que es va casar amb ella mateixa es divorcia

, de 33 anys, va sorprendre tothom el passat mes de setembre, quan va anunciar que s’havia casat amb ella mateixa. “Estic celebrant el meu amor propi i vull inspirar altres dones a exaltar el seu amor propi”, va dir a les xarxes socials.La model donava suport així a la, una tendència que cada cop està més de moda i que consisteix en contraure matrimoni amb un mateix per gaudir de la vida sense tenir una parella. Els partidaris de la pràctica argumenten que afirma el propi valor i condueix a una vida més feliç.Ara, dos mesos després, la noia ha donat per conclòs el seu estrany compromís i ha dit que. La notícia ha tornat a generar un rebombori mediàtic. Ja en el moment del seu “casament” va fer córrer rius de tinta en aparèixer a Instagram en diverses fotografies amb un vestit de núvia i davant d’una església de Sao Paolo, mostrant la seva felicitat.La culpa de la sevaamb ella mateixa la té una altra persona. La noia ha anunciat que havia conegut “algú més especial” i que per això es divorcia. “He estat feliç mentre ha durat”, ha conclòs.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor