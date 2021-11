Per què cal qüestionar les masculinitats des de la infància?

El sistema patriarcal i el masclisme són un sistema de creences arrelat a les institucions, l'economia i la cultura i no és responsabilitat estricta de les individualitats que hi convivim dia a dia. Però és cert queAquest article té la voluntat d'oferir una mirada integral sobre els factors que afecten la socialització masculina dels infants i joves,de la seva identitat de gènere, la vivència de la sexualitat i la creació de la construcció social de bon tracte.És important que les identitats masculines que assumeixen majoritàriament els nens i els nois es revisin,, reconeixent els privilegis que s'han aconseguit a conseqüència dels abusos de poder que s'han exercit.En quines experiències i pràctiques podem qüestionar i revisar com es va establint la masculinitat hegemònica des de la infància, en la pubertat i l'adolescència?La identitat masculina tradicional no permet l'expressió emocional de la tristesa. La nega i la ridiculitza. Altres. Les reaccions violentes sovint s'accepten en la construcció de la identitat masculina tradicional.En la pubertat i l'adolescència,o artística de les emocions poden identificar-se com una situació de risc a la identitat tradicional. Molts infants llegeixen que la tendresa i la vulnerabilitat pertanyen només a l'univers dels estereotips femenins i que no els pertoquen.El contacte físic amorós, de vegades, es considera una debilitat, una vulnerabilitat o amenaça entre nens. En l'entorn familiar de criança heterosexual moltes criatures troben a faltar als pares. Encara per a molts infants és una figura absent.- Sovint, sigui en relació amb els pits o amb el conjunt de la seva corporalitat. Les persones que maternen poden aprofitar aquestes situacions per expressar límits clars que reivindiquin la valia dels seus cossos i el respecte i la cura que es mereixen.- Quan hi ha germansles agressions verbals o físiques. Igualment cal revisar i denunciar els climes afectius on les discussions familiars, les faltes de respecte o menyspreu són escenes del dia a dia. Les violències s'aprenen i es naturalitzen des de la infància i de vegades fa, que els infants ho arribin a trobar normal i ho puguin seguir reproduint.Les identitats tradicionals estableixen una discriminació de les tasques quotidianes entre aquelles valuoses i productives i les tasques aparentment poc valuoses vinculades amb les cures.Per les persones socialitzades en masculí, l'expressió dels mandats tradicionals del gènere elspentinats o expressions. Els pot limitar fins i tot el tipus d'activitat, de joc o actituds que podrien arribar a experimentar en contextos més lliures.El binarisme de gènere i el sexisme també limita la llibertat d'expressió dels nens a través dei fins i tot generant exclusió o violència cap a les identitats dissidents i les expressions de gènere no binàries.La cura de la higiene genital dels infants socialitzats en masculí passa per no ensenyar-los a eixugar l'orina, permetre'ls orinar en espais exteriors...tradicional implica que es refereixin als genitals utilitzant paraules incorrectes o ofensives, generant una identitat genital negativa, exagerada, ridícula o poc curosa. Això els pot deixar en la ignorància o distanciats de la pròpia corporalitat, de la seva sensibilitat o intimitat.Moltes vegadesdels nens passen sovint amb estimulacions justificades per arguments mèdics, massa vegades de manera. En alguns casos poden finalitzar en l'extracció de part dels seus teixits erògens. El fet que alguns d'aquests nens es puguin fer mal a ells mateixos en els hàbits quotidians de retracció del gland, pot implicar una estimulació molt prematura del penis, experiències de dolor i dissociació del respecte a les mateixes percepcions de cura cap als genitals.La socialització en la violència s'estableix a través dels vincles primaris, dels mitjans de comunicació, xarxes socials, dibuixos animats, cromos, joguines...En el món dels superherois es justifica la violència dient que fan mal "als dolents". La violència es justifica i es normalitza en les burles, faltes de respecte i maltractament (cap als dolents) i en la(sobre els objectes).Davant la idea tradicional de "qui té poder mana" seria interessant incloure la idea que el poder és una responsabilitat i no només un privilegi. Les persones amb més poder haurien de ser les que millor poguessin sostenir per fer-se càrrec del bé comú: "qui cuida mana".Sovint l'autoestimulació esdevé un comentari públic i motiu de comparació entre nois. Si es comparteixen mites o informacions incorrectes poden generar pensaments equivocats.Per molts nois la seva sexualitat, sinó una mesura per establir el seu valor social.El model de la masculinitat tradicional pot dificultar el reconeixement de les orientacions del desig diverses.En l'adolescència, els joves poden començar a consolidar el desig sexual d'acord amb el consum o la cosificació dels cossos. La cultura de la violació i elpoden esdevenir pretextos que justifiquen que ells puguin insistir, forçar, consumir o violar altres persones, habitualment noies.La identitat hegemònica pot sentir-se amb la legitimitat d'exigir que li produeixin satisfacció genital, encara que l'altra persona ho desitgi o no o bé li pugui suposar un malestar.també afecta la construcció de les identitats masculines, en el sentit que se suposa que han de ser proveïdors, salvadors i protectors de les "pobres indefenses noies", o dels altres subjectes suposadament passius.Cultivar masculinitats respectuoses que posin al centre la deconstrucció de les identitats tradicionals.implica poder oferir alternatives, espais de revisió i reflexió sobre tots aquests temes.

