El PSC de l'Hospitalet degrada el regidor que va denunciar el cas del Consell Esportiu

Crides a la dimissió de Marín

El PSC defensa la presumpció d'innocència

El regidor del PSC que va denunciar, ha estat degradat de les responsabilitats que li quedaven al grup municipal i ha aprofitat per trencar el seu silenci al ple de l'Ajuntament. "", s'ha exclamat aquest dimecres, després que s'anunciés que deixava de ser representant a dos consells de districte de la ciutat i portaveu suplent del PSC.Graells ja va renunciar a la tinença d'alcaldia i va quedar com a regidor sense cartera després de portar a la justícia el cas del Consell Esportiu, pel qual ara hi haencara en fase d'instrucció, entre les quals l'alcaldessa,, i el segon tinent d'alcaldia,. Al segon se l'investiga per les actuacions de quan es trobava al capdavant de l'ens, mentre que de la també presidenta del PSC s'intenta esclarir si va fer tot el possible per frenar les irregularitats o si va intentar tapar-les quan Graells li'n va traslladar les proves, el febrer del 2020."Em decideixo a trencar el silenci al ple per expressar la sorpresa i desacord profund davant la destitució", ha exclamat el regidor denunciant, qui ha lamentat una campanya contra ell des que va posar en coneixement els fets: "Aquesta campanya té com a objectiui prendre tota mena de represàlies polítiques contra la meva persona".Graells ha titllat de "lamentable que, en aquest fer, només s'ha aïllat i exclòs aquell qui ha denunciat les presumptes irregularitats", per bé que ha subratllat que es vol mantenir al grup socialista i donarà suport a les seves mesures polítiques, atès que es va presentar en una llista tancada i no vol fer, però ha avisat: "Ni em sento identificat ni comparteixo les decisions del partit i el grup municipal ni l'davant les presumptes pràctiques corruptes".Ha asseverat que Alcázar hauria d'haver dimitit -com va fer el tercer regidor imputat,-, ja que, si bé "la presumpció d'innocència s'ha de defensar en l'àmbit de la justícia", considera que els polítics han de retre comptes igualment. "No ens correspon determinar si és legal o no, sinó", ha sentenciat en un discurs repartit en els dos punts del ple que l'afectaven, i en tots dos ha estat tallat per haver excedit el temps d'intervenció.El portaveu municipal d'ERC,, ha defensat la tasca de Graells i li ha donat suport, ja que "el deure de qualsevol càrrec públic és posar en coneixement de la justícia qualsevol irregularitat", mentre que ha lamentat que l'alcaldessa ", va desviar l'atenció, va deixar passar el temps i va intentar tapar l'afer, i per això va estar detinguda i ha estat imputada". "Cada dia que passa sense que assumeixin les seves responsabilitats i s'apartin del càrrec més mal fan a la institució, a la ciutat i a l'esport", ha clamat, en relació a Marín i Alcázar.La dirigent local dels comuns,, ha defensat la presumpció d'innocència, però també la "presumpció de credibilitat de les persones denunciants de corrupció", i ha lamentat la degradació de Graells, ja que "no és el més adient en un cas com el del Consell Esportiu que és". González, que ha recordat que el seu partit està personat com a acusació particular al cas, ha criticat que "els veïns no mereixen aquesta situació" i ha demanat també que Marín i Alcázar siguin apartades del càrrec.La regidora del PP,, ha coincidit que "no deixa de ser curiós que el relegat sigui qui ha denunciat la presumpta corrupció", mentre "el PSC manté i dona suport als investigats", un fet que deixa "perplexos" als populars. Ciutadans, que és tercera força del consistori, ha estat l'únic partit que no ha pres la paraula en aquests punts.L'encarregat de replicar a l'oposició és, primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, qui ha lamentat que altres formacions es pronunciïn sobre decisions internes de l'organització del grup del PSC i ha criticat que alguns considerin "que la presumpció d'innocència sigui només una paraula". "Ha d'arribar fins al final, però s'estan fent judicis paral·lels i aprofitant l'per aconseguir, muntant un escàndol, allò que no s'ha aconseguit amb els vots", ha denunciat, així com també que es donin "per fets provats allò que encara es troba en fase d'instrucció". Ha defensat també que s'està complint eli ha desitjat que, si s'absolen els investigats, des de l'oposició "demanin disculpes a les famílies de les persones de qui estan fent escarni".

