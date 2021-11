Claus per eliminar els micromasclismes a l'aula

Hi són encara que de vegades costin de veure., aquells masclismes normalitzats socialment, són presents també a l'escola.i contribueixen a la dominació i violència cap a les dones.En aquest recull conjunt amb laen termes de perspectiva de gènerevisibilitzem els micromasclismes quotidians més comuns que es duen a terme a dintre l'aula. Quins solen ser?quan són agredides per companys, amb l'excusa que són criatures i han de jugar.dels nens quan s'han de moure mobles i de les nenes en l'ajuda, netejar taules o recollir material.escolars amb faldilles, pantalons més curs per a fer esport per a les nenes, o bates amb un disseny més estret de la cintura a les nenes.i burletes a les nenes i als nens que no compleixen certes expectatives del personal docent d'aquesta especialitat.depenent de si es tracta d'un alumne o una alumna (per exemple dirigir-se a una nena com "princesa" o a un nen com "campió").depenent de si es tracta d'un alumne o una alumna.- Quan des de l'escola, roba de recanvi o extraescolars.la falta de noms de dones als llibres de text lastra l'aprenentatge de referents femenins per a les nenes.fa referència a un tipus d'aprenentatge que es fa en l'àmbit escolar que reprodueix condicions de dominació d'una societat patriarcal. Per exemple en un llibre de text assenyalar rols diferenciats d'homes i dones en la distribució de funcions professionals: el metge, el bomber, l'advocat...des de contes tradicionals a llibres de text o lectures de la biblioteca.per exemple fitxes que reprodueixen certs estereotips (presentar a les nenes sempre amb faldilla, dues cuetes i de color rosa), o els dies de pluja posar-los sèries sexistes.o segons la matèria en funció de si és un nen o una nena. Sovint es fa de manera inconscient. O bé permetre interrupcions en funció de qui parli.el gall i la gallina, les nenes maques, el senyor Ramon.- Promoureo balls sexualitzats, disfresses o vestuari masclista o sexualitzat.distribuïts de manera desigual.- Per tal de fer un pla d'igualtat s'ha de fer un. En quin punt es troba el centre i què cal modificar.- Revisar lescal deconstruir-se per ensenyar i en el cas del professorat és clau perquè és la persona referent d'aquestes criatures.perquè el professorat pugui reconèixer i actuar davant de conductes masclistes.

