Nadal al Port recupera les atraccions i el mercat de comerç i gastronomia

Pessebre a l'aigua

La tercera edició de Nadal al Port torna alrecuperant al 100% les atraccions –entre les quals unai el carrusel tradicional- i el. En paral·lel, més de 85.000 llums led composaran la il·luminació nadalenca amb la novetat de 200 metres de cel estrellat i una bola de Nadal transitable pel seu interior, amb un espectacle lluminós al ritme de la música.Grans motius nadalencs led d'accés i trànsit pel recinte i una elegant il·luminació dels fanals al moll del Dipòsit i al passeig Joan de Borbó completaran la il·luminació terrestre. La fira s'inaugurarà el–amb la tradicional encesa de llums- i s'allargarà fins al 6 de gener al Port Vell."El Nadal al Port vol contribuir a la represa econòmica, social i cultural de la ciutat; consolidar el moll de la Fusta com un espai de trobada i fomentar la cultura i el patrimoni marítim entre la ciutadania", assegura el president delA la banda marítima, un pessebre i l'Estel d’Orient il·luminaran la làmina d'aigua mentre que, atracats al moll de la Fusta, els vaixells històrics del Museu Marítim de Barcelona -el Pailebot Santa Eulàlia i el Far Barcelona- estaran engalanats per a l'ocasió i es podran visitar.La tradicional encesa de llums tindrà lloc el 9 de desembre a les 18.00 hores i serà l’escenari de la preestrena de l', La gata perduda, interpretada per associacions i entitats del barri. Un esdeveniment que també comptarà amb actuacions al Pailebot Santa Eulàlia i la pròpia encesa de llums a càrrec d'un grup de nens.

