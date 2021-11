Per què la NASA ha iniciat una «missió suïcida» per desviar un asteroide?

Aquest dimecres, de matinada, l'entitat espacial dels Estats Units ha llançat amb èxit una nau que xocarà de manera deliberada contra un asteroide per desviar-lo de la seva òrbita i així evitar que col·lisioni contra la Terra. Que ningú s'espanti. Es tracta de la primera missió, però també de prova, ja que la NASA té la intenció de provar la tecnologia que permetria defensar el planeta d'una situació similar.Es tracta de laque ha enlairat un coetdes de Califòrnia. La NASA estudia la gran majoria dels asteroides que passen de manera molt pròxima a l'òrbita de la Terra. Setmana rere setmana apareixen rumors sobre un que "s'aproxima" (i passa a centenars de milers de quilòmetres) o es fan projeccions sobre què passaria si impactés un contra la superfície del planeta. L, un asteroide amb la mida de la Torre Eiffel o el monument a George Washington.És una missió sense cap mena de precedent, que tindrà una duració mínima de 10 mesos, temps en el que trigarà (en el cas que ho aconsegueixi) a impactar la nau contra l'asteroide.Viatjarà ai la intenció és que, en el moment de la col·lisió, la nau sigui capaç de modificar la velocitat, trajectòria i direcció de l'asteroide. L'impacte serà enregistrat per un satèl·lit que es desplegarà just darrere de la nau quan es trobi a poca distància de l'asteroide.​​​

