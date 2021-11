El temporal avança i les baixes temperatures fan arribar la neu

Trobareu tots els detalls de la predicció per avui, demà i demà passat a: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/jvFe1qPTv6 — Meteocat (@meteocat) November 24, 2021

➡ El telèfon @112 ha rebut fins a les 12h un total de 521 trucades per l'episodi de pluja i inundacions 🌧



Per comarques:

✅ Baix Ebre 113

✅ Tarragonès 107

✅ Barcelonès 59



Per municipis:

✅ Tarragona 62

✅ Deltebre 40

✅ Tortosa 36



Alerta #INUNCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/FxoQWIO0tY — Protecció civil (@emergenciescat) November 24, 2021

La pluja acumulada al llarg de l'episodi supera els 100 mm a gran part de les #TerresdelEbre, amb màxims de 200 mm a punts del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre:



204,4 mm a l'Observatori de l'Ebre

202,4 mm a Tivissa

200,1 mm al Perelló pic.twitter.com/8mtlGptUUV — Meteocat (@meteocat) November 24, 2021

Pedra, esclafits i tornados

El temporal deque aquest dimarts va castigar especialment les Terres dei elTarragona s'ha desplaçat aquest dimecres cap al nord del país, i encara que ara afecta gran part del país, durant el dijous es desplaçarà especialment a les províncies de. A més, les baixes temperatures poden deixar nevades a les comarques del Pirineu i en alguns punts de les Terres de l'Ebre.manté en alerta eli desactiva l'alerta del, mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya () manté el perill moderat d'acumulació de pluja a l', al, a la, ali al, a més de la. L'alerta per estat de la mar es manté a la part nord de la costa catalana. Pel que fa a la cota de neu, pot baixar fins als 1.200 metres i en alguns moments puntuals fins i tot fins als 400 metres.Mentre que aquest temporal es mantindrà fins dijous, el divendres hi haurà un canvi de temps radical, amb elcom a protagonista a tot el país. Això sí, les temperatures es mantindran baixes, fet que farà baixar lafins als 800 metres. El vent també afluixarà, però encara es poden mantenir ratxes moderades a l'Ebre i a laPer tot aquest episodi, elha rebut entre aquest dimecres i aquest dijous fins a les 12 horesvinculades amb la pluja i les inundacions. Les comarques amb més trucades són el(113), el(107) i el(59), mentre que les ciutats que acumulen més comunicacions són(62),(40) i(36).El temporal de llevant de dimarts va deixar alguns impressionants registres de pluja. Una acumulació d'aigua que no es veia en alguns punts des de feia 80 anys. Així ho demostren els reculls històrics de l', a. L'episodi de pluges va deixar un registre dede precipitació a l'estació que es troba en aquest punt, segons dades del Meteocat. Els dos registres més alts mai registrats per l'Observatori de l'Ebre són els 265,0 mm del 19 de setembre de 1943; i els 224,8 mm del 30 de setembre de 1901.Altres registres igualment impressionants són els 202,4 litres ai els 200 litres del. El temporal també ha provocat esllavissades que han tallat diverses carreteres. Aquest dimecres al matí, romanen tallades laLa C-12 també havia estat tallada, però ara ja s'ha recuperat el pas. Podeu consultar aquí l'estat de la xarxa viària, en directe relacionats amb el temporal de pluja i vent aquest dimecres al matí. El cos d'emergències ha constatat la davallada d'aquests avisos, que arriben als 384 des de l'inici de l'episodi. Per regions, la majoria s'han concentrat fins ara a la de Terres de l'Ebre (130) i Tarragona (118). Per darrere hi ha la regió Metropolitana Nord (61), la Sud (34), la de Lleida (20), la de Girona (16) i la Centre (5). Cap d'aquests avisos ha estat per un incident destacat.Elva emetre ahir un avís de temps violent a les comarques de les Terres de l'Ebre. El servei alertava que es podia produir pedra, ratxes fortes de vent, esclafits o tornados a la zona i demana prudència. De fet, es van produir dos possibles tornados a l' Ametlla de Mar i a l' aeroport del Prat ​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor