Romeva diu que els informes tècnics avalaven la subvenció a una entitat de promoció exterior el 2016

Albert Royo, divendres

Investigació sobre l'acció exterior

L'exconseller d'Exteriorsha assegurat aquest dimecres al jutjat que el 2016 va aprovar una subvenció dea la(FOCIR) perquè tots elsho avalaven, inclosos dos que avalaven la no concurrència, és a dir, que no calia fer un concurs obert perquè les activitats subvencionades només les podia dur a terme la FOCIR, que no té cap entitat equivalent a Catalunya.Segons han explicat fonts jurídiques, Romeva ha declarat al voltant d'una hora al jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona, que investiga diverses despeses de l'activitat d'Exteriors del Govern entre el 2011 i el 2017, arran d'un informe del Tribunal de Comptes. En el seu cas, ha explicat que ell no mirava a fons els expedients de subvencions ni es va reunir amb la FOCIR, tampoc va veure les factures, però sí que va veure que aquesta subvenció comptava amb els informes tècnics i d'Intervenció de la Generalitat pertinents.De fet, fins i tot després de deixar de ser conseller i quan ja estava empresonat, l'interventor va emetre un informe tornant a avalar la subvenció i assegurant que s'havia dedicat a allò indicat, una sèrie d'activitats i xerrades.Per la seva banda, l'ex secretari d'Exteriors, que també estava citat, s'ha negat a declarar perquè ha al·legat que està a l'espera que l'Audiència de Barcelona resolgui el conflicte de competències entre, on ell també està investigat per fets similars.Un altre dels noms destacats aquesta setmana és el d'Albert Royo, un dels noms que més apareix en la denúncia de la Fiscalia i processat a la causa del 13 i també perseguit pel Tribunal de Comptes. Faltarà per declarar Víctor Cullell, que va ser secretari del Govern entre 2017 i 2021 i també implicat en la causa. Un cop acabi aquesta primera fase de declaracions dels investigats però continuarà la instrucció amb testimonis i més proves aportades principalment per les defenses. Això si finalment no hi ha un canvi d'escenari i la causa s'ajunta amb la dels preparatius del referèndum, ara suspesa a l'espera de resoldre's la qüestió de competència.El jutjat d'instrucció número 18 de Barcelona investiga el suposat desviament fraudulent de fons públics per internacionalitzar el procés sobiranista entre el 2011 i el 2017 mitjançant 11 contractes d'informes o treballs acadèmics que el Tribunal de Comptes i la fiscalia consideren arbitraris i fora de les competències de la Generalitat. La magistrada retreu al Govern que mentre hi havia dèficit públic i faltava pressupost per pagar els serveis públics “més típics” gastés diners en certs aspectes de la política exterior.De fet diu que “pot resultar censurable i causar rebuig o incomprensió al comú dels ciutadans”. Tot i això, diu que no tot el diner públic que es gasta malament suposa una malversació delictiva, sinó que forma part de l’autonomia financera de l’administració pública. Ara, si que considera que certes despeses poden ser investigades penalment, i en concreta onze, per valor de prop d’un milió d’euros en total.L’informe del Tribunal de Comptes considerava que es van sufragar activitats que no són competència del Govern i que a més “interfereixen, pertorben i condicionen la direcció de la política exterior del govern d’Espanya”. L’acció exterior de la Generalitat era competència del Departament de Presidència entre el 2011 i el 2016, encapçalat per Francesc Homs, i del Departament d’Acció Exterior del 2016 al 2017, encapçalat per Raül Romeva.

