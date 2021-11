La CUP demana l'expulsió dels Mossos dels agents que «falsegen atestats»

Laha exigit al Govern que es comprometi que l'activista, condemnat a tres anys i mig de presó per haver colpejat un policia durant el primer aniversari de l'1-O, no entra a presó. "S'han de buscar les vies perquè la Generalitat deixi d'exercir de corretja de repressió", ha manifestat. De fet, ha dit que hi ha diverses vies "legals i estipulades" per evitar que Sas posi "ni un sol peu a la presó, ni un sol dia": "Presons és una competència del Govern i el compliment d'ordres judicials d'arrest, també". Els anticapitalistes també reclamen que lletrats i agents dels Mossos que "actuen de forma impune i falsegen atestats" contra la mobilització popular siguin "depurats i expulsats de forma immediata del cos".Pellicer ha comparegut en roda de premsa acompanyat dels nou de Lledoners, els independentistes finalment absolts per les mobilitzacions el febrer del 2019 durant els traslladats dels presos a Madrid. La CUP i tres membres del col·lectiu que han participat a la roda de premsa han insistit en la retirada de totes les acusacions de la Generalitat contra manifestants. Pellicer ha assenyalat que la de Sas no és l'única condemna amb aquestes característiques, i quetenen penes de més de dos anys de presó i "és més que probable que en els pròxims mesos o anys puguin entrar-hi". El diputat cupaire també ha cridat a la mobilització popular per evitar que es produeixi l'empresonament de Sas.El(TSJC) ha desestimat el recurs de l'activista Adrián Sas, un jove de Vilafranca del Penedès condemnat a tres anys i mig de presó per haver colpejat un policia durant les manifestacions del primer aniversari de l'1-O. A la sentència dictada ara fa un any, lel va considerar culpable d'un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i de lesions, mentre el va absoldre de desordres públics. Segons s'ha conegut aquest dimecres, el tribunal no ha admès el recurs de Sas i ha ratificat aquella sentència. La defensa insisteix en demanar l'absolució de l'activista i preveu recórrer el cas al, mentre el grup de suport a Sas ha convocat diversos actes de protesta.dels 9 de Lledoners, ha defensat que l'absolució no comprarà el seu silenci i ha assenyalat "els Mossos que gaudeixen de total impunitat en fer informes falsos; la Generalitat que dona absoluta credibilitat a les mentides policials i la Fiscalia" com a "culpables" de la causa dels nou de Lledoners. En aquesta línia, Roselló ha demanat l'expulsió del cos dels Mossos d'Esquadra dels agents que "van orquestrar un muntatge" contra ells i l'acomiadament de l'advocat de la Generalitat en la causa pel seu "paper bel·ligerant tot i no tenir proves". Dirigint-se a ERC i a Junts, ha exigit que "deixin de fer de crossa de l'Estat reprimint". I ha desitjat que la comissió sobre el model policial -que començarà a caminar divendres al Parlament- serveixi per a introduir canvis.Els 9 de Lledoners s'han trobat amb membres d'ERC i Junts. Roselló ha explicat que han constatat "certa intenció" de millorar el cos però ha dubtat que es valorin les seves demandes urgents de l'expulsió immediata delsd'aquells agents "que han fet informes falsos".

