Cambray es reuneix amb l'independentisme i els comuns per plantejar reaccions a la sentència sobre la llengua

Aragonès exigeix la defensa de la immersió per part del govern espanyol

El Govern i la Conselleria d'Educació comencen a moure peces per reaccionar a la sentència del Tribunal Suprem sobre la implantació d'un 25% de castellà a l'escola catalana. El consellers'ha reunit aquest dimecres al migdia amb els representants dels grups parlamentaris independentistes i amb el dels comuns per tal d'analitzar i valorar el pròxim escenari per fer front a aquesta decisió judicial.Fonts dels socialistes expliquen que han decidit no participar en la reunió organitzada per EducacióA més, les mateixes fonts apunten que "la defensa del català no implica anar contra el castellà". Els socialistes consideren que, després de la negociació dels pressupostos, "queda demostrat que a Catalunya cal diàleg amb totes les veus possibles".En aquest sentit s'ha pronunciat el líder dels socialistes catalans i cap de l'oposició,, que ha reclamat a la Generalitat que "respecti" la decisió del Tribunal Suprem. En una entrevista al programa Aquí Cuní de la SER Catalunya, Illa ha assegurat que la Generalitat cauria en un "error" si es declarés "insubmisa" a l'hora d'aplicar la decisió judicial. Illa considera que cal aplicar un model "flexible" a les aules catalanes i considera que la decisió del tribunal "no compromet" la centralitat de la llengua pròpia a les escoles.A la reunió d'Educació hi han participat. Entre els càrrecs més tècnics que també han format part de la trobada hi havia el secretari de Política Lingüística de la Generalitat,; la secretària general d'Educació,, i la secretària de Transformació Educativa de la Generalitat,El president Pere Aragonès ha exigit aquest matí al govern espanyol que defensi la immersió a Catalunya i respecti el model implantat a les escoles catalanes. El president, després de reunir-se amba Palma, reclama a la Moncloa que no sigui "còmplice" de l'aval del Suprem a imposar el 25% de castellà a les aules catalanes. "Demanem que expressin de forma clara el seu suport al model vigent a les escoles. I, a partir d'aquí, que facin costat a aquest consens que existeix a Catalunya", ha sentenciat Aragonès.Per la seva banda, el govern espanyol ja ha apuntat aquest mateix dimecres que no té previst perseguir l'execució de la sentència ferma perquè considera que això li correspon al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), alhora que afirmava que les decisions judicials s'han d'aplicar. Des del PP, però, consideren que l'executiu de Pedro Sánchez té "una obligació" amb la sentència del Suprem. És més,de la Constitució a Catalunya i així obligar la Generalitat a complir la sentència sobre el castellà a l'escola.

