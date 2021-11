Altres notícies que et poden interessar

Magda Campins, presidenta del comitè científic assessor de la Covid a Catalunya, ha explicat en una roda de premsa del Departament de Salut l'informe que va presentar al Govern per estendre l'ús del. Segons el nivell de risc s'hauria d'aplicar a més o menys espais, i en la proposta dels experts s'inclou demanar-lo en esglésies, cinemes i teatres, grans esdeveniments esportius i festivals de música. De moment, però, només s'aplicarà en bars i restaurants, gimnasos i per visitar residències "Som conscients que posar en marxa una cosa així no és fàcil i el TSJC ho ha d'aprovar. Creiem que aquest és un primer pas i si el TSJ ho aprova, que esperem que sí, i la situació va empitjorant, es pugui avançar en l'aplicació altres àmbits", ha explicat Campins preguntada pel fet que la cultura i els grans esdeveniments hagin quedat al marge del certificat Covid.Per la seva banda, la secretària de Salut, Carmen Cabezas, ha argumentat l'exclusió de la cultura pel fet que els bars i restaurants tenen una. La número dos de Salut ha deixat clar que es tracta d'una mesura temporal que anirà variant en funció de la situació epidemiològica.Els criteris de referència per establir el risc són la incidència acumulada a 14 dies, el percentatge de tests que donen positiu als centres d'atenció primària i si se supera el llindar assumible de visites per coronavirus als CAP . Aquests són els tres nivells del semàfor de risc:: Si la incidència baixa de 50 casos per 100.000 habitants i donen positiu de Covid menys del 4% dels tests, es demanaria el certificat Covid en, festivals de música a peu dret i celebracions amb ball en recintes tancats.: Si la incidència se situa en 50-75 casos per 100.000 habitants i la positivitat puja del 4%, o la incidència augmenta per sobre dels 75 casos / 100.000 habitants, es demanaria a més el certificat Covid per entrar en esdeveniments en espais interiors de més de mig miler d'assistents; en esdeveniments a l'exterior amb més de 4.000 persones a peu dret i en esdeveniments amb més de 10.000 persones assegudes.: Els experts proposaven aplicar el passaport Covid a l'interior de bars i restaurants, als gimnasos, teatres i cinemes i als visitants de centres sociosanitaris i centres hospitalaris; també al personal dels centres sanitaris.Aquest nivell s'aplicaria amb una incidència de 75-200 casos / 100.000 habitants i més del 4% de tests positius. També si la incidència passa de 200 o hi ha una sobrecàrrega de l'atenció sanitària (més de 10.000 visites diàries o més d'un 10% de creixement setmanal).Avui donen positiu el 5% dels tests i es freguen els 100 casos per 100.000 habitants. Els CAP atenen cada dia més gent: ahir 11.355 persones van visitar el seu centre de salut per Covid.Cabezas ha constatat un augment de la vacunació des que es va implantar el certificat Covid en l'oci nocturn. Aquesta setmana encara no es tenen dades de com ha influït en la vacunació l'ampliació del requisit de presentar el document en bars i restaurants, gimnasos i centres esportius."Cada cop que augmenta la sensació que estar vacunat és útil, augmenten les primeres dosis", ha apuntat la número dos del departament, que ha insistit que "el primer que ha de fer una persona que vol el certificat Covid i evitar haver de fer-se tests és vacunar-se".​​

