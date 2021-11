Catalunya aposta per la bioeconomia

Boscos: protegir la biodiversitat i generar riquesa

De projectes diversos al Hub de la bioeconomia: sumar per multiplicar

Laempra recursos biològics i renovables per a la producció de béns i serveis en tots els sectors econòmics, cosa quei fomenta la biodiversitat. És uni de creació de llocs de treball d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible, ODS, assenyalats per les Nacions Unides per a l’any 2030.La bioeconomia circular suposa l’evolució de tres conceptes que se’ns han fet ja familiars:r. És situar l’economia i la societat mateixa al centre d’aquests tres conceptes, fent de la gestió sostenible dels boscos i dels sistemes agrícoles, ramaders i marítims un valor fonamental per generar benestar i prosperitat.El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural , en col·laboració amb la resta de departaments implicats de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa l’ Estratègia de la bioeconomia de Catalunya . Una estratègia per al període 2021-2030 que promourà la transició cap a un model econòmic basat en l’aprofitament òptim dels recursos naturals renovables (que avui encara no es fan servir) per crear. Això millorarà la competitivitat i la sostenibilitat del nostre primer sector: forestal, agroalimentari i marítim, i donarà impuls a la generació de coneixement com a motor de canvi social, cultural i econòmic.L’objectiu principal és promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l’economia catalana mitjançant el foment de la producció de recursos biològics renovables i de proximitat. Així, es vol donar unai assegurar la provisió sostenible de béns i serveis. Avançar cap a una bioeconomia circular és la millor resposta a les necessitats, ja urgents, d’adaptació i de mitigació de l’emergència climàtica que estem vivint.L’aprofitament òptim d’aquests recursos permet generar nous productes sostenibles ambientalment com ara, entre altres exemples.Catalunya és un territori amb grans extensions de. A través de la gestió forestal basada en la bioeconomia circular, es poden aconseguir respostes a qüestions de gran importància mediambiental com ara la, el control de l’erosió o la regulació de l’aigua al llarg de l’any.Evitar al màxim els focs i les sequeres, en definitiva. A més de la conservació de la diversitat biològica, es beneficiaran directament les llars del futur. Per exemple, la fabricació de fusta laminada representa una oportunitat per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 en el sector de la construcció. Per cada tona de fusta que substitueix el ciment, s’eviten emetre 2 tones de CO2 a l’atmosfera.Els projectes de bioeconomia circular del Programa europeu Horitzó 2020 van sumar a Catalunya un total de, una xifra que situa el nostre país en el quart lloc en el rànquing de territoris europeus participants. Ara, es vol convertir Catalunya en un paísen la transició cap a models més sostenibles, més inclusius econòmicament i socialment i més resilients, més preparats per al canvi climàtic.A Catalunya, la, un 5,2% del total de llocs de treball. Amb l’estratègia impulsada pel Govern de la Generalitat, es preveu que aquestes xifres augmentin en els pròxims anys amb la creació de llocs de treball de qualitat i la millora de la gestió dels espais naturals i agraris, i al mateix temps establir vincles entre els diversos sectors econòmics, ambientals i socials. Això serà possible a partir de la creació del Hub de la Bioeconomia Circular que fomentarà tot d’iniciatives circulars destinades a aprofitar la biomassa disponible i generar energia i nous productes i materials. És així com es desenvoluparà un teixit empresarial basat en la bioeconomia circular arreu del territori, amb especial atenció al primer sector, que comptarà amb la participació d’universitats i centres de recerca per a la transferència de coneixement.Entre altres objectius concrets, el Govern de la Generalitat pretén incrementar un 10% els llocs de treball al primer sector; augmentar un 15% la incorporació de joves al món rural i marítim; recuperar la gestió de com a mínim un 10% de zones agràries que han estat abandonades els darrers 30 anys, i reduir en un 30% les emissions lligades a la gestió de les dejeccions ramaderes i als residus alimentaris.

