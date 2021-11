Altres notícies que et poden interessar

La directora del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties, ha publicat aquest dimecres un contundent comunicat en el qual demana "" per combatre l'onada deque afecta gairebé tot Europa.D'aquesta manera, Ammon fa una crida a combinar més restriccions amb accelerar la vacunació ambLa dirigent de l'ECDC assegura que "la càrrega potencial de la variant Delta serà molt alta al desembre i al gener" i que la cobertura d'immunització "continua sent inferior a la desitjada".Fins i tot pel que fa a regions amb un alt índex de vacunació, com és el cas de, Ammon apunta que "encara hi ha massa persones amb risc d'infecció greu per Covid-19 a les quals hem de protegir el més aviat possible". Actualment, menys del 70% de la població total de la Unió Europea ha estat totalment vacunada.A més, demana als països "considerar unaper a tots els adults de 18 anys o més", establint com a prioritàries les persones majors de. "Es tracta d'augmentar la protecció contra la infecció a causa de la disminució de la immunitat, que podria reduir la transmissió a la població i evitar hospitalitzacions i morts addicionals", afirma.El missatge ha estat recollit per la presidenta de la Comissió Europea,, que ha assegurat que "està clar que hem d'intensificar la vacunació per controlar la pandèmia" i s'ha mostrat confiada per poder "convèncer" la població que "encara es resisteix a la vacuna". Així, diu que "la dosi de reforç ha d'estar disponible per a tots els adults" i ha cridat a mantenir​​

