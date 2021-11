Fibló vist aquest dimarts al matí a la zona de Poblenou del Delta. Foto: @Cutxamande

En les darreres hores ha circulat moltíssim a través dels mòbils un vídeo gravat per un home on s'observen dal delta de l'Ebre.Qui el grava es pregunta es mostra: "Està tota la carretera plena de tenques. Fa mig hora no estaven. No sé si han plogut tenques o què, ec!"Aquest fenomen, poc usual, s'explicaria per l'acció d'unque aquest dimarts a la tarda va tocar terra i va ser vista a la zona desobre les 9.45 del matí.Segons els experts este fenomen es produeix quan unnormalment d'un riu - en este cas, probablement dels canals- els transporta fins a un núvol tempestuós i finalment, amb la tempesta,juntament amb grans pluges. Alguns peixos no sobreviuen a l'impacte, però la majoria sí.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor