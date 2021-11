Casado proposa aplicar el 155 per fer complir el castellà a l'escola

El president del Partit Popular,de la Constitució a Catalunya i així obligar la Generalitat ade les classes en castellà a les escoles. Casado ha proposat al president socialista fer servir els senadors populars per a poder aplicar, per segon cop, l'article constitucional, que requereix la iniciativa del govern central i la ratificació de la cambra alta.El líder popular ha instat Sánchez "a moure's" i li ha volgut recordar que està "obligat" a fer complir la sentència del Suprem.abans d'assistir a la concentració convocada a Madrid per part de les forces de seguretat de l'Estat contra la llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a llei Mordassa.El Tribunal Suprem va ratificar aquest dimarts la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a l'ensenyament d'un 25% en castellà a les escoles catalanes. La providència, anunciada pel Govern, confirma de facto la sentència del TSJC i suposa un cop al model d'escola catalana, un sistema que segons les dades publicades fa poques setmanes pel Govern és un espai on també està disminuint l'ús del català.El president, per la seva banda, ha enviat un missatge al govern espanyol des de Palma, a qui ha exigit que "respecti" el model d'immersió lingüística a Catalunya. "Demanem que expressin de forma clara el seu suport al model vigent a les escoles. I, a partir d'aquí, que facin costat a aquest consens que existeix a Catalunya", ha apuntat el president de la Generalitat. El conseller d'Educació,ha assegurat en una entrevista a RAC1 que té "garanties" que la Moncloa no reclamarà l'execució de la sentència, segons es desprèn de les converses que ha tingut amb la ministraD'aquesta manera,i ordena a la Generalitat que prengui mesures per tal que tots els alumnes rebin de manera "efectiva i immediata" l'ensenyament mitjançant "la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini", que en el cas del castellà hauria de ser d'un mínim del 25%.

