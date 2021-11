«Encanto», la nova meravella musical de Disney que aprofundeix en les arrels familiars

Tota la familia Madrigal, a la pel·lícula Foto: Walt Disney Company

Disney torna a fer servir la seva fórmula màgica d'animació embafada d'esperit nadalenc i aconsegueix una nova pel·lícula que serà les delícies de totes les famílies amb petits a casa.que deixa empremta gràcies al missatge bondadós embolcallat d'un homenatge a Colòmbia. La multinacional de l'entreteniment decideix apostar per un repartiment de personatges femenins i una nova perspectiva que ventila l'empresa de Mickey Mouse, carregada de clàssics amb un marcat to sexista. No és, ni de bon tros, el cas d'El film beu, d'una manera llunyana, de l'obra, de Gabriel Garcia Márquez, amb un fort sentit d'homenatge al país llatinoamericà. Sorgida de les mateixes ments que van crear, a més de modernitzar el sector dels "clàssics" de Walt Disney, la pel·lícula és un musical ple de llum i colors amb un guió simple, però efectiu. No li calen més floritures. És plenament conscient de la seva projecció i segueix un camí intencionat a l'hora d'emocionar infants com progenitors. No enganya a ningú: la pel·lícula aconsegueix el que pronostica.En elsles lletres originals solen tenir un pes gegantí, però a Encanto li ha faltat certa pistonada a l'hora d'aconseguir cançons resolutives. Tot i això, la banda sonora és sòlida en el seu conjunt, amb diversos temes que aconseguiran arribar a l'ànima dels espectadors. El seu responsable, Liz-Manuel Miranda, és l'estrella musical més cobejada de Hollywood, estrenant entre tres i quatre pel·lícules per any. La seva creativitat es nota en aquesta pel·lícula, però la gran màgia és l'animació curosa, detallista, emotiva i molt bella. Fins i tot els tons cromàtics dels personatges, ple de referències entre si i les seves personalitats, desprèn el nivell de detall que han elaborat al film.Sense cap mena d'expectativa i entenent els tons clàssics d'una pel·lícula sota el segell de Disney, el film es converteix en una abraçada càlida i afectiva en temps convulsos i de sobreexposició a missatges recaragolats. Hereva directa de, es convertirà en una gran referència per a les nenes i adolescents de manera merescuda, ja que no justifica els seus protagonismes sinó que els potencia i els eleva amb grans dosis d'humor i calidesa.

