El gràfic que demostra com les vacunes eviten morts a Catalunya en la sisena onada

"Laés molt útil per prevenir els ingressos a les UCI", ha remarcat la secretària de Salut, Carmen Cabezas, en la roda de premsa per informar de l'evolució de la pandèmia a Catalunya. Així ho mostra el recompte d'hospitalitzacions, ingressos a les UCI i defuncions, comparats amb els casos.i hi ha menys risc d'emmalaltir greument gràcies a la protecció vacunal.​Si en la tercera onada, l'última abans de l'arribada de la vacuna, van ingressar més de 20.000 pacients als hospitals, en la quarta onada es va reduir la xifra fins a prop d'11.000 persones. En la cinquena, amb l'explosió de casos de l'estiu, van passar pels hospitals 14.000 persones.Pel que fa al, si en la primera onada -quan la malaltia era desconeguda, amb el sistema sanitari col·lapsat i quan encara no havia fet efecte el confinament- el 21% dels contagiats detectats van perdre la vida. En la segona onada van morir l'1,7% dels contagiats, un percentatge que va augmentar al 2,2% en la tercera onada, encara amb grans grups de població sense accés a la vacuna. En la quarta onada la letalitat es va reduir a l'1,2%, xifra que encara es va reduir a la meitat en la cinquena onada.Salut també ha recordat les dades del Ministeri de Sanitat fetes públiques aquesta setmana, que indica que hi ha. A més, les persones no vacunades tenen 2,3 més probabilitats d'acabar a l'hospital i 4,2 més opcions de passar per l'UCI.Les probabilitats d'emmalaltir greument per la Covid s'agreugen entre els majors de 50 anys, que tenen tres cops més opcions d'acabar hospitalitzats si no s'han vacunat; i cinc cops més possibilitats d'acabar a l'UCI si no han rebut la vacuna que si s'han protegit.

