L'OMS adverteix que més de 700.000 europeus poden morir de Covid-19

amb la sisena onada de la pandèmia i alerta que, si continua la tendència actual de contagis,al continent en els pròxims mesos. Des de l'organització alerten dels perills de la manca de mesures i de la lenta vacunació en certs països europeus. La setmana passada,fins a prop de 4.200 al dia, duplicant les 2.100 morts diàries de finals de setembre,A més, les morts acumulades notificades pel virus53 països inclosos a la Regió Europea de l'OMS. Així, l'OMS preveu que hi haurà una tensió "alta o extrema" als llits dels hospitals a 25 països, ia les unitats de cures intensives (UCI) a 49 dels 53 països des d'ara i fins a l’1 de març del 2022, com a mínim. "Per poder viure amb aquest virus i continuar amb la nostra vida quotidiana, hem d'adoptar un enfocament més enllà de la vacuna", ha dit en un comunicat el director regional de l'OMS per a Europa,Segons les dades de l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides, a Europa s'hani poc més de la meitat dels seus ciutadans, el 53,5%, han completat la pauta de vacunació. "Tanmateix, això amaga grans diferències entre els països, on la gamma de pauta de vacunació completa oscil·la entre menys del 10% i més del 80% de la població total", puntualitzen.Per això,"reconeixent i abordant les raons per les quals la gent no ha rebut la vacuna fins ara, treballant més estretament amb els científics del comportament i la cultura per entendre si es tracta de barreres sistèmiques a l'accés o de preocupacions individuals i comunitàries".​​

