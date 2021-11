Aragonès exigeix al govern espanyol que defensi la immersió a Catalunya

El president de la Generalitat,, s'ha desplaçat aquest dimecres fins a Palma, on s'ha reunit amb la seva homònima balear,, amb qui es va veure fa un mes a Barcelona. En la compareixença posterior a la trobada, Aragonès s'ha referit a l'aval dela la sentència del(TSJC) que imposa un 25% de classes en castellà a les escoles catalanes. I ho ha fet per enviar un missatge al govern espanyol, a qui ha exigit que "respecti" el model d'immersió lingüística a Catalunya. "Demanem que expressin de forma clara el seu suport al model vigent a les escoles. I, a partir d'aquí, que facin costat a aquest consens que existeix a Catalunya", ha apuntat el president de la Generalitat.Segons Aragonès, el govern espanyol no pot ser "còmplice" de la decisió del Suprem. Això passa, segons ell, per no executar la sentència. El conseller d'Educació,, ha assegurat en una entrevista a RAC1 que té "garanties" que la Moncloa no reclamarà l'execució de la sentència, segons es desprèn de les converses que ha tingut amb la ministra. "El català a l'escola no es toca", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha alertat que la decisió del Suprem "amenaça" el model, per bé que ERC el veia blindat amb l'aprovació de l'anomenada, l'última llei educativa estatal aprovada en temps d'com a ministra.En una missiva enviada als docents, a la qual ha tingut accés NacióDigital , Gonzàlez-Cambray els envia aquest missatge: "No heu de fer cap canvi en els vostres projectes lingüístics per motiu de la sentència". "El Departament d'Educació està i estarà sempre al vostre costat,i a la implicació que heu demostrat fins ara", sosté Gonzàlez-Cambray, que insisteix que la qüestió no va de percentatges, sinó de "pedagogia", i veu la decisió com un "menyspreu" per part de les institucions judicials contra el model vigent.El conseller també es compromet a "potenciar" les eines lingüístiques a partir del pla de promoció de la llengua que es va anunciar fa tan sols unes setmanes. El model, segons la carta, està "construït sobre les bases d'un, pedagògic i polític, que garanteix que en finalitzar l'etapa obligatòria tot l'alumnat assoleix e aprenentatges del català i del castellà". El primer secretari del PSC, ha reclamat des de la SER al Govern que "respecti" la decisió judicial , i ha considerat que la providència de l'alt tribunal "no compromet" el paper central del català a les aules.

