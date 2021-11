La Generalitat no recorrerà l'absolució dels 9 de Lledoners

Lano recorrerà l'absolució dels 9 de Lledoners . La sentència, feta pública la setmana passada, considera que no hi va haver delicte en les protestes pel trasllat dels presos polítics a Madrid abans del judici del procés i que no es poden acreditar les suposades lesions que denuncien els agents dels Mossos. Segons ha avançat El Món i han confirmat fonts del Govern a, la Generalitat desisteix del cas, en el qual va exercir com a acusació particular contra els activistes.El judici va ser polèmic perquè es va fer evident la, que naixien d'atestats dels Mossos que tampoc s'ajustaven als fets, com va quedar acreditat en la sentència. Un cop va acabar la vista oral, sis dels nou activistes van ser absolts al mateix moment. Dies més tard, la sentència va absoldre els altres tres. A la vista, els acusats van negar els fets i tampoc van voler respondre l'acusació particular de la Generalitat, que va ser "part activa" en tot el procediment.La causa s'ha allargat més de dos anys i la defensa sosté que l'absolució demostra que va ser un "". El cas neix de les protestes de la matinada de l'1 de febrer de 2019, quan els presos van sortir de, Puig de les Basses i Mas d'Enric en direcció a Madrid. A les portes del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, desenes d'independentistes es van concentrar per donar suport als líders independentistes a abans del judici al Suprem, i es van produir alguns incidents.

