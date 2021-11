Els hospitals sumen 46 ingressos per Covid en un sol dia

CONTAGIS 1.028.599 (+1.891) INGRESSATS 565 (+46) UCI 127 (+8) DEFUNCIONS 24.093 (+4) Rt 1,38 (-0,04) REBROT EPG 223

Lacontinua omplint els hospitals de pacients. En les últimes 24 hores van ingressar 46 persones i 8 pacients van entrar a l'UCI. Ara hi ha 565 hospitalitzats i 127 crítics, encara lluny de les xifres de la cinquena onada gràcies a l'efecte de la vacunació, que es reactiva a les portes de l'extensió del certificat Covid a bars, restaurants, gimnasos i instal·lacions esportives El 5% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, el llindar que l'Organització Mundial de la Salut considera crític. Salut ha declarat en les últimes 24 hores 1.891, mentre s'han registrat 4per Covid, que situen en 24.093 les persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia.Laa catorze dies puja de 158,62 a 165,26 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 95,91 a 99,54 casos / 100.000 habitants. Elpuja tres punts, fins als 223, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,38 (cada 100 persones en contagien 138).Més de 5.000 persones van passar pels punts de vacunació, 3.168 per rebre la primera dosi i 2.854 per completar la pauta vacunal. Per ara, un​​

