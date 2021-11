El temporal genera un tornado a l'aeroport del Prat

Espectacular tornado pasando esta tarde complicada de meteo por el aeropuerto de #Barcelona. 😬 pic.twitter.com/3ipUVeVFCa — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 23, 2021

Una forta tromba d'aigua va caure ahir a Barcelona per culpa del temporal que pateix tot el país. Des de primera hora del matí,que, com a mínim, mantindrà en alerta Catalunya fins demà dijous. La borrasca ha deixat diverses imatges destacades arreu del país, com les zones inundades a les Terres de l'Ebre, iEl fenomen, en una de les pistes de la infraestructura aeroportuària. En un primer moment, diverses persones van alertar a les xarxes socials d'haver estat testimonis d'un esclafit o un tornado a la zona de l'aeroport. Més tard, el mateix compte de xarxes dels controladors aeris van confirmar la notícia i van publicar diverses imatges.En el vídeo es pot veure com una mànega, un tub d'aire i aigua, cau fins a la pista formant el tornado. En el cas que s'hagués format al mar i no hagués tocat terra, seria una mànega marina.és que aquests són molt més violents per la paret d'aire que generen en totes direccions en tocar a terra.​​​

