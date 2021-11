CONTAGIS 1.026.708 (+1.591) INGRESSATS 519 (+4) UCI 119 (+12) DEFUNCIONS 24.089 (+10) Rt 1,42 (-0,04) REBROT EPG 220

(+13) VACUNACIÓ DOSI 1 6.022.396 (+2.279) DOSI 2 5.209.959 (+4.219) Actualització: 23/11/2021

La importància dels tests

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.022.396 (+2.279) 85,3 (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.929.396 (+2.189) 83,9% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 36.884 (+11.227) Actualització: 23/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.398.862 (+9) REBUIG A LA VACUNA 104.737 (+5) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.148.177 Dosis Moderna/Lonza: 1.388.172 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.293 Dosis Janssen: 348.002 Actualització: 15/11/2021

Altres notícies que et poden interessar

van fer 11.355 visites per Covid-19 aquest dilluns, un 36% més respecte al de la setmana passada, quan se'n van fer 8.356, segons dades obertes del. En una entrevista a l'ACN, la directora assistencial d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), Ariadna Mas, indica que quan les visites superen les 15.000 "es fa difícil mantenir les dues activitats", l'atenció a pacients amb Covid-19 i els d'altres patologies o motius.De moment l'ICS ha demanat als CAP que facin elsfora dels centres, com en els mòduls de reforç, perquè "tinguin el mínim impacte possible", i prepara punts poblacionals per si fossin necessaris, com van fer en la cinquena onada.La directora de Primària de l'ICS, l'empresa pública que gestiona el 80% dels CAP, assenyala que estan "molt amatents" davant de l'augment de casos de Covid-19 en l'inici de laa Catalunya, amb la incògnita de quin abast tindrà.L'augment de casos s'ha traduït en unals CAP, que són els primers que noten les onades de la pandèmia. Des de finals d'agost, les visites diàries per Covid-19 s'havien mantingut per sota de les 10.000, però aquest dilluns es van superar les 11.000.La directora de Primària de l'ICS adverteix que quan se supera el llindar de les 15.000 visites al dia l'activitat depot quedar afectada de manera notable, com ha passat en les anteriors onades, tot i els esforços dels professionals."Qualsevol augment té impacte en la primària, però l'important és que els centres puguin fer tota l'activitat pròpia i que la Covid-19 hi interfereixi el mínim possible. A partir de les 15.000 diàries és difícil mantenir les dues", indica.Mas explica que perquè l'impacte sigui el "mínim possible", i a partir de l'experiència d'altres onades, han demanat a aquells equips d'atenció primària que puguin que facin les proves diagnòstiques de la Covid-19 en instal·lacions fora dels centres, com en els mòduls de reforç que han instal·lat en els darrers mesos. També estan organitzantper si els casos continuen creixent.La directora de Primària de l'ICS destaca quetenen un "impacte important", perquè se n'han de fer a tots els contactes, encara que n[o tinguin símptomes, i a totes aquelles que presentin indicis de la malaltia. En la darrera setmana, s'han fet 119.404 PCR i 68.001 tests d'antígens a Catalunya, la majoria des de la primària.Laa 7 de dies a Catalunya s'apropa als 100 casos per 100.000 habitants (96, segons dades actualitzades dimarts) i elque el 8 de novembre va entrar a la zona vermella, s'ha anat enfilant, ara fins als 220 punts.Davant d'aquesta situació, el Govern ha anunciat l'ampliació del certificat Covid-19 a locals de restauració, gimnasos i residències de gent gran a partir de divendres, una mesura que necessita, però, l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor