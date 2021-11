El Barça s'acosta al precipici

Elno és capaç de marcar un gol contra el Benfica i s'acosta al precipici de quedar eliminat de la. L'equip deha desplegat un bon joc, però la falta d'eficàcia de cara a porta obliga els blaugranes a jugar-se la continuïtat a la màxima competició europea contra elL'equip ha deixat bones sensacions, i ha tingut ocasions per guanyar el partit. De fet,ha aconseguit fer entrar la pilota però el seu gol de volea a centre de Jordi Alba ha estat anul·lat correctament per un fora de joc.també les han tingut de cap, però la pilota ha sortit desviada. L'entrada dea última hora ha revitalitzat l'equip però tampoc ha estat suficient per aconseguir el gol.L'última jornada serà una altra final pel Barça. Un Bayern ja matemàticament primer de grup rebrà els blaugranes a Munic. Al seu torn, els portuguesos rebran a unque és cuer de grup i sense opcions matemàtiques de classificar ni com a tercer de grup per accedir a. Així doncs, restant només un partit, el Bayern lidera el grup amb 15 punts, el Barça és segon amb 7, el Benfica tercer amb 5 i el Dinamo de Kiev quart amb 1; el Barça s'ha assegurat jugar la segona màxima competició europea però encara ha de segellar el pas ade la Champions League.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor