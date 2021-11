Sánchez frena la llei de memòria històrica per la manca de suports

La llei de memòria històrica haurà d'esperar. Després que el govern espanyol s'hagi assegurat els suports necessaris per aprovar els pressupostos generals de l'Estat després de l'acord amb ERC, Pedro Sánchez hauria frenat la nova norma, segons explica. El cert és que aquesta llei, tal com la plantejava el PSOE, no convencia ni al seu soci de govern, Unides Podem, ni a ERC ni Bildu.Segons explica el mateix diari, ara l'executiu espanyol considera que ja té via lliure pergràcies a la tramitació dels comptes estatals, i prioritzarà lesi laen els aproximadament dos anys que resten abans que els ciutadans tornin a les urnes.La llei suposaria anul·lar els judicis del franquisme, il·legalitzar lai eliminar els títols nobiliaris concedits durant la dictadura. ERC, però, demanava anar més enllà i modificar lade 1977 perquè es puguin investigar i jutjar els crims del franquisme, cosa que els socialistes refusen perquè "va ser un èxit de la transició".De fet, els republicans ja fa setmanes que s'oposen a la llei perquè "no hi ha". Aquesta és la diagnosi que feiajust abans que el govern Sánchez presentés la seva llei de memòria al. Segons el portaveu d'ERC a Madrid, la norma que plantegen els socialistes manté reticències com reconèixer el franquisme com a feixisme o bé considerar la cúpula catòlica com a "col·laboradora necessària amb el règim feixista".

